Otobüsle gelen her yolcu, sağlık kontrolünden geçirilecek

Ayrıca, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde Kahramanmaraş’ta kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolcuk yapması kaymakamlık iznine tabii olacak.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı. Toplantıda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak ek tedbirler alındı.

Buna göre, iller arası otobüs seferleri, kaymakamlıkların izni ile yapılacak. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenecek. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi verilecek. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak ve yolcular sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacak. Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecek.

Kahramanmaraş’a gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek, verilen tedbir kararına uyulup uyulmadığı da sürekli kontrol edilecek. Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak otogarlarda durabilecek. Süreç boyunca şehir içi servis hizmeti de yasaklanacak. İzinsiz yolculukların önlenmesi için jandarma ve emniyet teşkilatlarınca yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınacak.