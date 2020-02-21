Otobüs ve servis kazalarının önlenmesi toplantısı yapıldı

“Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, trafik güvenliği ile ilgili her konuyu hassasiyetle takip ettiklerini dile getirdi.

İnsan hayatının trafikte en önemli unsur olduğunun altını çizen Kaymakam Demir, “Trafik güvenliği ile ilgili her konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Ülke genelinde toplu taşıma noktasında otobüs ve servis taşımacılığı ile ilgili tedbirleri baştan sona gözden geçiriyoruz. Elbistan’da bu noktada önemli bir sıkıntımız yok. Son dönemde kazamız yok. Medeni toplum olmanın gereklerini hep birlikte yerine getirmemiz gerekiyor. Konumuz insan ve insana verilen değer. Bunun kamuoyundaki kötü örneklerine hep birlikte şahit oluyoruz. Alınması gereken tedbirleri de değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ise, Türkiye’nin dünyanın en çok kaza olan ülkelerin başında geldiğini belirterek, “Bu kazaları azaltmak için son birkaç yıldır ciddi çalışmalar yapıyoruz. Otobüs kazalarında da bu çalışmaların doğrultusunda ciddi düşüşler var. Otobüs kazaları, bireysel araçlarla yapılan kazalar gibi değil. Biz, denetimleri yaparken aynı zamanda otobüs firmalarını da koruyoruz. Yapacağımız denetimleri hem can kaybını azaltmak hem de otobüs firmalarının karşılaşabileceği sıkıntılardan korumak için yapıyoruz. İnşallah, kazasız belasız bir yıl geçiririz” dedi.

Daha sonra Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından yolcu taşımacılığının genel durumu, trafik kazaları ve sonuçları, otobüs denetimleri, şoförlere ve sektöre yönelik tespitler konusunda sunum yapıldı. Sunumda ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen otobüs kazalarıyla ilgili görseller izletildi.

Toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasıyla toplantı sona erdi.