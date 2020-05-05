Oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi’nde bulunan küçük sanayi sitesindeki bir oto tamirhanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tamirhaneden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Amirliği’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İşyerinin büyük bölümünü saran yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucunda kontrol altına alındı.
Yangında, oto tamirhanesinde büyük çaplı maddi hasar oluştu. İçeride bulunan aletlerin birçoğu kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.