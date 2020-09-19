Otluk alandaki yangını söndürmek için seferber oldular

Yangın, mahallenin Şardağı yamaçlarında çıktı. Anız yakılması sonucunda yangın çıktı. Birden fazla yerde başlayan yangın dağ yamacına sıçradı. Kuruyan otların tutuşmasıı ile bir anda büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ve orman ekibi müdahale etti. Mahalle sakinleri, itfaiye araçlarının çıkamadığı dağlık bölgelerdeki alevleri söndürmek için büyük çaba harcadı. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında büyük çaptaki otluk alan yandı.





Elbistan'da Taşburun Mahallesinde anız yakılması sonucu başladığı belirtilen yangın, dağ yamacındaki otluk alana sıçradı. Yangını söndürmek için itfaiye ve orman ekipleri ile vatandaşlar seferber oldu.