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Otlatılırken kaybolan koyun ve keçileri, jandarma buldu

Elbistan’da otlatılırken kaybolan 70 koyun ve keçi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geniş çaplı arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Otlatılırken kaybolan koyun ve keçileri, jandarma buldu

Elbistan’a bağlı Çiçek Mahallesi’nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 28 yaşındaki Hasan Ay, 70 koyun ve keçiden oluşan 70 başlık sürüsünü, otlatmak için Akbayır Mahallesi’ndeki araziye götürdü. Ay’ın otlattığı sürüsü ile akşam saatlerinde bölgeye gelen başka bir sürüdeki hayvanlar birbirine karıştı. Diğer sürüye karışan hayvanlarını bulmaya çalışan Ay, geri döndüğünde ise kendi sürüsünü bıraktığı yerde bulamadı. Karanlığın çökmesi ile kendi çabaları ile hayvanlarını bulamayan Ay, durumu Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, geniş bir alanda hummalı arama çalışması başlattı. Yaya ve araçlarla yapılan itinalı çalışma sonucunda kaybolan hayvanlar, sabah saatlerinde Türk Bağları mevkiinde bulundu. Kayboldukları yerden kilometrelerce uzakta bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

70 başlık sürüsüne kavuşan Hasan Ay ise, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. Ay, “Kaybolan hayvanlarımı bulmak için çok büyük emek harcadılar. Sağ olsunlar. Jandarmamız sayesinde hayvanlarıma tekrar kavuştum. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

 


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