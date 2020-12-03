Otel saldırısında yaralanan polis şehit oldu

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da bir cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu belirlemesi üzerine operasyon düzenledi. Şahsın kaldığı otele gelen polisler, zanlının kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda meslektaşı ile birlikte yaralanan polis memuru Barış Göl, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.





