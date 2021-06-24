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Otel odasında ölü bulundu

Şanlıurfa’dan tatil yapmak için Ekinözü ilçesine gelen 60 yaşındaki adam, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Otel odasında ölü bulundu
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Edinilen bilgi ve iddialara göre, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Abdulkadir Kankaya, tatil amaçlı olarak Ekinözü ilçesinin Yukarı İçmeler bölgesine geldi. Sabah saatlerinde bir otele giriş yapan Kankaya, odasına yerleşti. Kankaya’nın uzun bir süre geçmesine rağmen odasından çıkmadığını fark eden otel görevlisi, kontrol amaçlı olarak odaya girdi. Odada, Kankaya’yı hareketsiz durumda bulan otel görevlisi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kankaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kankaya’nın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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