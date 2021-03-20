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Otel deposu ve evde çıkan yangınlar korkuttu

Ekinözü ve Afşin’de bir otelin deposu ile evde çıkan yangın, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangınlarda maddi hasar meydana geldi.

Otel deposu ve evde çıkan yangınlar korkuttu
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Alınan bilgiye göre, Afşin ilçesine bağlı Dağlıca Mahallesinde tek katlı müstakil evde, elektrik tesisatından kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı. Aile ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, tek katlı kerpiç evde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ekinözü ilçesinde ise bir otelin deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, depodaki yangına müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında battaniye ve yatak gibi otel malzemeleri zarar gördü.

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Otel Deposu Ve Evde çıkan Yangınlar Korkuttu