ÖSYM Elbistan Sınav Merkezi’nden 15 bin adaya yerinde hizmet

Kahramanmaraş’ta merkez, Afşin, Elbistan ve Göksun ilçeleri olmak üzere 4 noktada hizmet veren ÖSYM merkezleri öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. ÖSYM merkezleri sınav organizasyonunun yanı sıra öğrencilere danışmanlık hizmeti de veriyor. Kahramanmaraş ÖSYM il sınav koordinatörü Prof. Dr. Adil Akyüz, birçok ilde sadece merkezlerde ÖSYM koordinatörlüklerinin olduğunu Kahramanmaraş’ta ise öğrencileri rahatlatmak için kuzey ilçelerde de ÖSYM merkezlerinin açıldığını belirtti. ÖSYM merkezlerine özellikle Afşin ve Elbistan’da yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Akyüz, ÖSYM merkezlerinin öğrencilerin bütün işlemlerini bu merkezlerde yaptıklarını söyledi.

ÖSYM Elbistan Sınav Merkezi, İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) bünyesinde yer alıyor. Aynı zamanda Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de başvuru merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde adaylara sınav başvuru işlemleri, fotoğraf yenileme işlemleri ve şifre değiştirme gibi işlemler de yerinde hizmet veriliyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS-2) toplam 8 bin 398 adayın başvuru işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT alanında 6 bin 938, AYT alanında 5 bin 689 ve YDT alanında ise 187 aday işlemlerini ÖSYM Elbistan Sınav Merkezi’nde yapılan işlemleri ile sınava girdi.

Başkan Sungur, Mahir Ünal’a teşekkür etti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, ÖSYM’ce gerçekleştirilen sınavların Elbistan’da da yapılmasındaki katkı ve desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür etti.

ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü’nün kurulmasının da hem memur hem de üniversite adayları için büyük kolaylık anlamına geldiğini belirten Başkan Sungur, “Bilindiği gibi, KPSS ve YKS sınavları ile Açık Öğretim Fakültesi sınavları, ilçemizde yapılabiliyor. Bu sınavlara girecek olan adaylar, Kahramanmaraş’a ya da diğer il merkezlerine gitmekten kurtuldu. Saatlerce yolculuk yapıp, hatta bazı zamanlarda da sınavdan bir gün önce yola çıkarak sınav merkezine gitmek zorunda kalan adaylarımız vardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın girişimleri ve destekleri ile uzunca bir süre önce Elbistan’ımız ÖSYM’nin sınav merkezlerinden biri oldu. Böylece gençlerimiz, evlerinden çıkıp kendi mahallesinde ya da ilçedeki başka yakın bir noktada sınava girme imkanına kavuştu. İlçemizi e-sınav merkezi yapabilmek için Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın girişimleri oldu. Bu konuda da müjdeli haberi inşallah önümüzdeki günlerde alacağız. Elbistan’ımızın ÖSYM’den sonra e-sınav merkezi olması durumunda hemşerilerimiz ehliyet sınavı için Kahramanmaraş’a gitmez zorunda kalmayacaklar.

Elbistan’ımızda eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alandaki katkısından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemizin ihtiyaç duyduğu alanlardaki desteğini de yanımızda hissedeceğiz” şeklinde konuştu.