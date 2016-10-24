Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz’ın acı günü

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz’ın amcası Vahittin (Veli) Yılmaz, 73 yaşında vefat etti. Yılmaz’ın cenazesi, Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Elbistan doğumlu olan ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ali İrfan Yılmaz, Gaziantep Kırsal Kalkınma Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ve Gaziantep’te Öğretim Üyesi Doçent Dr. Necip Fazıl Yılmaz’ın amcaları Vahittin Yılmaz, vefat etti.

Cenaze namazına; Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye Jandarma Alay Komutanı Metin Düz, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Osmaniye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık ile Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vahittin Yılmaz’ın cenazesi, İğde Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından, aile mezarlığında toprağa verildi.



