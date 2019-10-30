Osman Öztunç, Elbistanlılarla buluştu

Riva Düğün Salonu’nda düzenlenen konsere Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Elbistan MHP İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Kayış, Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanı Muhammet Kaya, MHP Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Kozanoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96.yıldönümü dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanı Muhammet Kaya yaptı.

Kaya, konuşmasında “Türk Milleti var oldukça cumhuriyetimiz ilelebet var olacaktır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatana ülkücüler olarak dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başbuğ Atatürk ve Başbuğ Alparslan Türkeş’in yolundan giden geçler yetiştirmeye bu kutlu ocak devam edecek” dedi.

Daha sonra kürsüye Elbistan MHP İlçe Başkanı Ramazan Kılıç davet edildi. Kılıç ise yaptığı konuşmada “29 Ekim Cumhuriyet bayramının coşkusuyla birlikte tüm vatana sevdalı gönüllerin bir arada olduğu birlikteliği yaşıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz, onun için mutluyuz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bağımsızlığımızın haykırışıdır. 29 Ekim, 30 Ağustos’ta emperyalizme karşı vurulan mührün altındaki ıslak imzadır. O ıslak imza ülkücüler var olduğu sürece kurumayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kürsüye davet edilen Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Kayış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96.yıldönümünü ilk günkü heyecanla yaşadıklarını belirttiği konuşmasında “Ülkücü irade adına son nefer, son nefes, son damla kana kadar cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Aziz Türk milleti verdiği destansı kurtuluş mücadelesini cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Başkomutanımız Atatürk, cumhuriyeti bizlere emanet etmiştir. Bu emanet ilim, irfan ahlak sahibi, atasını, tarihini, töresini bilen, vatanını, milletini, bayrağını seven, bilim ve teknolojiye yön vererek Türk gençliğine rol model olacak ülkücü gençliğin önderliğinde ilelebet payidar kalacaktır. Sizler büyük bir davanın temsilcilerisiniz” dedi.

Daha sonra kürsüye davet edilen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim onurumuzdur. 29 Ekim bir tatil değil bir bayramdır. Çünkü tarihi şan ve şerefle dolu bir milletin yaşamış olduğu çok büyük mücadelelerin anıldığı, hissedildiği bir gündür. Bu anlamlı günde burada bir araya gelip, birlikte kutladığımız bayram hepimize kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Kürsüye son olarak gelen Kahramanmaraş MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, “Cumhuriyet bayramımızı kutluyorum. Bu vesile ile de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Bugün 96. yaş gününü kutladığımız cumhuriyetimiz kolay kurulmadı. Türk tarihi boyunca bedel ödedik. Bizler birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman bedel ödemeyeceğiz.”dedi.

Konuşmaların ardından MHP Kadın Kollar Başkanı Zübeyde Kozanoğlu, kendi yazdığı Cumhuriyet şiirini seslendirdi.

Konuşmaların ardından sahneye gelen sevilen sanatçı Osman Öztunç, seslendirdiği vatan şarkıları ve türküleri ile katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. 7’den 70’e birçok kişinin beğenerek dinlediği ses sanatçısı Osman Öztunç’un seslendirdiği ‘Mehmedim’ şarkısına vatandaşlar da büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Osman Öztunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen “Cumhuriyet Konseri”nde soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür etti.



