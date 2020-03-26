Aslen Ambarcık Mahallesinden olup Battalgazi Mahallesinde ikamet eden merhum Süleyman Gümüş’ün oğlu, İlyas, Mevlid, Kazım, Kazım, merhum Yusuf ve Doğan kardeşlerin ağabeyi, merhume Fatma Gümüş’ün eşi, Hüseyin, Şeref, merhum Sadettin, Filiz, Songül, Saadet, Demet kardeşlerin babaları, Özkan, Yaşar, Mustafa bacanakların kayınbabaları Osman Gümüş vefat etmiştir.
Cenazesi 26 Mart Perşembe günü ikindi namazına müteakip Ambarcık mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 505 824 40 46 oğlu Şeref Gümüş
0 505 655 23 66 oğlu Hüseyin Gümüş