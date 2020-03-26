banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Osman Gümüş

Osman Gümüş
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Aslen Ambarcık Mahallesinden olup Battalgazi Mahallesinde ikamet eden merhum Süleyman Gümüş’ün oğlu, İlyas, Mevlid, Kazım, Kazım, merhum Yusuf ve Doğan kardeşlerin ağabeyi, merhume Fatma Gümüş’ün eşi, Hüseyin, Şeref, merhum Sadettin, Filiz, Songül, Saadet, Demet kardeşlerin babaları, Özkan, Yaşar, Mustafa bacanakların kayınbabaları Osman Gümüş vefat etmiştir.

Cenazesi 26 Mart Perşembe günü ikindi namazına müteakip Ambarcık mahallesinde defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 505 824 40 46 oğlu Şeref Gümüş

0 505 655 23 66 oğlu Hüseyin Gümüş


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Osman Gümüş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.