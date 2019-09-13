OSB’nin haftalık toplantısı yapıldı

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) haftalık toplantısı, İlçe Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında, Elbistan Belediyesi’nde yapıldı. Toplantıya, OSB Yönetim Kurulu Başkanı İlçe Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yönetim kurulu üyesi ve ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, yönetim kurulu müdür ve üyeleri katıldı. Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi’nin sorunları, müteşebbis heyetin genel sorunları, yatırımcıların talepleri, yatırımların değerlendirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıyla ilgili değerlendirme yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, OSB’nin önündeki sorunları el birliği ile aşmak için ciddi bir çabanın içerisinde olduklarını söyledi. Kaymakam Demir, “OSB’yi daha ileri taşımak ve önündeki engelleri kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var. OSB yönetimi olarak bu konuda üzerimize düşeni sonuna kadar yapma niyetindeyiz” dedi.



