OSB’nin altyapı çalışmaları geçici kabule hazır

Toplam alanı 112 hektardan oluşan Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB), 57 hektarlık 1. Etabında fabrikalar yükselmeye devam ederken, içme suyu hattının da tamamlanmasıyla altyapı çalışmaları geçici kabule hazır hale getirildi.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacak yatırımların birer birer hayata geçtiğini söyledi. OSB’nin 1. Etabında 5 yatırımın devam ettiğini kaydeden Paksoy, son olarak 2 yatırımcıya da arsa tahsisi yapıldığının bilgisini verdi.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB), 57 hektarlık 1. Etabında yatırım yapmak amacıyla ruhsat alan firmalar inşaat çalışmalarını kış ayları gelmesine rağmen sürdürüyor. Toplam 24 firmanın yatırım yapmak için müracaatta bulunduğu Elbistan OSB’nin 1. Etabında 2 firmaya daha arsa tahsisi yapıldı. Hali hazırda ise 5 firmanın fabrikalarını kurmaya başladığı OSB’de en büyük parsellerden birinin tahsis edildiği tekstil firması ise 2017 yılında yatırımın startını vermeyi planlıyor. Elbistan OSB’de şuanda 60 ve 42 dönüm olmak üzere 2 büyük parsel, yeni yatırımcılara tahsis edilmeyi bekliyor.





Elbistan OSB’de gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “OSB’nin ilk etabındaki yatırımlar başlamış durumda. Fabrika inşaatları yükselmeye başladı. Şuana kadar 5 yatırımcımızın inşaatı var. Ruhsat işlemlerini tamamlayan 2 yatırımcımıza daha arsa tahsisi yapıldı. Tabii burada en büyük eksikliklerden birisi içme suyuydu. Şuanda bu eksiklikte ortadan kalktı. İsale hattının tamamlanması ile birlikte depoya su verildi ve yatırımcıların kullanımına hazır hale getirildi. Böylece bir süredir devam eden altyapı çalışmaları geçici kabule hazır hale getirildi. İnşallah önümüzdeki günlerde bakanlığa gönderilecek” dedi.

OSB’nin bölge ekonomisine en büyük katkı sunacak kapsamlı bir proje olduğunu ifade eden Paksoy, “Elbistan’ın geleceğinin sanayi üretiminde olduğuna inanıyor, bunun için de üretimin ve sanayinin üzerinde yükselen bir Elbistan oluşturma hedefimiz var. Şuanda da bu doğrultuda ilerliyoruz. Fabrikalar yükseliyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bunlara yenileri de eklenecek. Bu da üretim demek, istihdam demek. Burada çarklar dönmeye başladığında birçok sektör olumlu etkilenecek. OSB’de istihdam edilecek gençlerimizin yanı sıra, yan sektörlerdeki hareketlenmeyle domino etkisi oluşacak. Böylece sadece Elbistan değil bölgemiz bir üretim merkezi haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Paksoy, son olarak, OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin bundan sonraki süreçte herhangi bir katılım payı almayacağını da hatırlatarak, “Kanunlar çerçevesinde verilen katılım payı ve ücretleri, hiçbir üyemiz tarafından alınmayacak. Bu kaynak, OSB’nin diğer giderleri için kullanılacak” dedi.



