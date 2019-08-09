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OSB’lerdeki işletmeler, GES ve RES kurabilecek

Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) işletmelere çatı ve cephelerinde güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üretme imkanı tanıyan yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OSB’lerdeki işletmeler, GES ve RES kurabilecek
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Söz konusu karar, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile kurulum çalışmaları devam eden Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelere büyük avantaj sağlayacak.

Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) katılımcıların kendi tesislerinin çatısında veya cephesinde GES ve RES kurulabilecek. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre OSB’lerde katılımcının tesisinin çatısında ve cephesinde kurulan güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri, güneş ve rüzgardan elektrik üreten tesislerin kurulmasıyla ilgili kısıtlamalardan muaf tutulacak. Bu doğrultuda Arsa Tahsis ve Satışları, Kiralama başlıklı Altıncı Bölüm’ün “Kurulamayacak tesisler” başlıklı 54 maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 9 nolu alt bendinde “OSB’lerde OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler, kurulamaz” ifadesi; “OSB’lerde katılımcının tesisinin çatı ve cephesine kurulanlar hariç olmak üzere, sanayi parselleri ile hizmet destek alanında güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler kurulamaz” şeklinde değiştirildi..


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