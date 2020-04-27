OSB’lerde güneş ve rüzgârdan elektrik üretebilecek

Sanayi üretiminin üçte birinin gerçekleştirildiği OSB’lerde yapılaşma ve enerji üretimiyle ilgili bazı kısıtlamalar, sanayicilerin talepleri doğrultusunda kaldırıldı. OSB’lerdeki sanayi parsellerinde emsal, yüzde 1’e çıktı. Ancak OSB’ler bu imkânı kullanabilmek için öncelikle imar planını değiştirerek, yüzde 10 ayırma şartıyla yararlanabilecekler. Yönetmeliği değerlendiren Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, talepleri arasında yer alan emsal artışı, OSB katılımcısının kendi ihtiyacı için elektrik üretim tesisi kurabilmesi gibi pek çok yeni düzenleme getiren yönetmeliğin OSB’lerin rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Türkiye’de sanayi üretiminin yüzde 33’ünün OSB’lerde gerçekleştirildiği bilgisini veren Kütükcü, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlanan OSB Uygulama Yönetmeliği’ne katkıda bulunmak üzere sunduğumuz rapordaki taleplerimizin karşılanması son derece memnuniyet verici. Her zaman olduğu gibi, bu yönetmelik değişikliğinde de üretimin, organize sanayi bölgelerimizin taleplerini karşılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yönetmeliğin, “OSB’lerde kurulamayacak tesisler” başlıklı 54’üncü maddesinde yapılan değişiklikle sanayi ve hizmet destek parselinin boş kalan kısımlarında katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli olan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkân tanındı. Daha önce OSB’nin katı atıkları ile ortak anta tesisinden çıkan çamurların bertaraf tesisleri yasaklardan istisna tutulurken, yeni düzenlemeyle her türlü geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri istisna tutuldu. OSB’lerde kurulamayacak tesislerle ilgili kararı daha önce OSB’ler verirken, yeni düzenlemeyle nihai kararın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınacak onayla verilebileceği hükme bağlandı.