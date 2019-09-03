OSB’deki yatırımcılarla bir araya geldiler

Yatırımcı ziyaretinde değerlendirme yapan Kaymakam Demir, OSB’nin, Elbistan’ın umudu olduğunu belirtirken Başkan Gürbüz ise, Elbistan’ın kalkınması için OSB’nin ayağa kalkması gerektiğine dikkati çekti.

Elbistan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir ile Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) altyapısının iyileştirilmesi ve yatırımcıların sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunulması amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. OSB’deki işletmeleri ve fabrikaları ziyaret eden Elbistan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir, OSB’ye çok fazla emek vereceklerini söyledi.

Yönetim kurulu, müteşebbis heyet ve yatırımcının el birliği sayesinde OSB’nin önündeki engelleri aşmayı amaçladıklarını vurgulayan Demir, şunları söyledi:

“Sayın Belediye Başkanımızla, müteşebbis heyetimiz ve yatırımcılarımızla birlikte OSB’yi daha ileri taşımak ve önündeki engelleri kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var. OSB yönetimi olarak bu konuda üzerimize düşeni sonuna kadar yapma niyetindeyiz. İşadamlarımızı da ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili, kendilerinin sorumlulukları ile ilgili ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Sonuçta OSB yönetimi tek taraflı bir iş değil. Bütün işin içindeki yatırımcıların, sanayicilerin, müteşebbis heyetinin ve yönetimin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak OSB’nin önün açılacağına inanıyoruz. OSB, bizim umudumuz. Bugün burada üretim yapan firmaları gördük. Üretim sonuçta ülkemizin de geleceği. İşsizliğin de çözüm kaynağı. OSB’mize çok emek vereceğiz. Burasının düşündüğümüz ve hayal ettiğimiz gibi olması için elimizden geleni yapacağız.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, ‘Elbistan’ı yatırım üssü yapmak istiyoruz’ diyerek başladığı konuşmasında, kalkınmanın da OSB’den başladığına işaret etti.

Elbistan Belediyesi’nin yatırımcının çözüm ortağı olduğunun altını çizen Başkan Gürbüz, “Yapmış olduğumuz görüşmelerin, önümüzdeki günlerde üretime dönüşecek yatırım kararları alacak şekle geldiğini göreceğiz. Bununla ilgili de yatırımcı ve işadamlarımızı ziyaret etmek, bizden beklentilerini öğrenmek adına yerinde ziyaretler yapıyoruz. OSB’nin altyapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor. Elbistan ekonomisinin kalkınması ve ayağa kalkması için OSB’nin ayağa kalkması gerekiyor. İstihdam sorunlarının da çözüm merkezi, kalkınmanın da çözüm merkezi burası. Özellikle ihracatçı firmaların OSB’ye giriş yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda yapmış olduğumuz görüşmelerde olumlu sonuçlananlar var. Yakın zamanda inşallah fabrikalarımızın işler hale geldiğini göreceğiz. Beklentilerin farkındayız. Yerel idare olarak bütün çabayı da sarf edeceğiz.

Elbistan Belediyesi, artık yatırımcının çözüm ortağı. Biz, yatırımcıdan ne kazanırız diye bakmıyoruz. Elbistan, ne kazanır diye bakıyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal Bey, Kahramanmaraş’taki yatırımcılarla görüştü. Oradaki yatırımcıları Elbistan’a davet etti. Özellikle tekstil sektöründe bu daveti yaptı. Buraya gelecek olan yatırımcıların katma değerinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Günün birinde Elbistan’da üretilen ürünlerin de Avrupa’da fuarlarda sergileneceğine inanıyoruz. Bu idealle yaşıyoruz. Şehrimizin, insanlarımızın bu potansiyellerine inanmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.















