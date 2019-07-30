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OSB’de son durum değerlendirmesi yapıldı

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısı İlçe Kaymakamı Özkan Demir’in başkanlığında yapıldı.

OSB’de son durum değerlendirmesi yapıldı
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OSB’de yatırımları bulunan firmaların yetkililerinin de katıldığı toplantıda, son durum değerlendirmesi yapıldı.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti, İlçe Kaymakamı ve Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir başkanlığında Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda toplandı. Yatırımcı şirketlerin katılımıyla olağan gündemle toplantı başlayan toplantıda Kaymakam Demir, bir konuşma yaparak gündemi değerlendirdi. Organize Sanayinin (OSB) son durum değerlendirilmesi yapılarak, değerlendirme sonucunda yapılacak yatırımlar projeler ve yönetim işleri hakkında müteşebbis heyet bilgilendirildi.

Elbistan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir, katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.




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Muhammet 3 hafta önce

Osb dediğiniz yerde üretime dönük ve belirli düzeyde istihdam yaratan tek bir işletme varmi? Neyin toplantısı , neyin genel kurulu ?

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Vatandaş 3 hafta önce

Sonuç ney peki?

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Ahmet 3 hafta önce

Adam kuyumcu dükkani sahibi bütün mal varliğini satip dolara bağliyor.Dükkanina gidiyorsun 50 Euro boz diyorsun yok diyor.Bu kuyumcu sahibi millette para yok burasi Türkiye üretim yok diye gelenlere vaaz veriyor.işte böyle iki yüzlü insanlar olduğu sürece OSB kurulsa ne olur kurulmasa ne olur.Elini taşin altina sokan yok vaaz veren çoooook.

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