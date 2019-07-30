OSB’de son durum değerlendirmesi yapıldı

OSB’de yatırımları bulunan firmaların yetkililerinin de katıldığı toplantıda, son durum değerlendirmesi yapıldı.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti, İlçe Kaymakamı ve Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir başkanlığında Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda toplandı. Yatırımcı şirketlerin katılımıyla olağan gündemle toplantı başlayan toplantıda Kaymakam Demir, bir konuşma yaparak gündemi değerlendirdi. Organize Sanayinin (OSB) son durum değerlendirilmesi yapılarak, değerlendirme sonucunda yapılacak yatırımlar projeler ve yönetim işleri hakkında müteşebbis heyet bilgilendirildi.

Elbistan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir, katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.







