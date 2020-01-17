OSB’de altyapı çalışmaları başladı

Elbistan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) altyapı eksikliklerinin tamamlanması için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yaptığı değerlendirmede, OSB’nin büyük ivme kazandığını söyledi.

Kaymakam Demir, “OSB’de önemli aşamalar kaydettik. Hem yatırım noktasında hem de altyapı noktasında ciddi mesafeler alındı. Bugün de Elbistan Belediyesi altyapıdaki bazı eksiklikleri giderme çalışmalarına başladı. İnşallah kısa sürede de tamamlanacak. OSB’mizi, her anlamda daha iyi noktaya getirme noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

OSB’nin yüzde 45’lik hissesinin Elbistan Belediyesi’ne devredilmesi ile alt yapı çalışmalarının başladığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Elbistan’a yatırımın gelmesini istihdam açısından çok önemsediklerini vurguladı.

Gürbüz, konuşmasının devamında, “Yakın zamanda OSB’nin yönetiminde bir değişikliğe gidildi. Ticaret ve Sanayi Odamızın yüzde 70 hissesi yüzde 45’e düştü ve yüzde 45 hissesi Elbistan Belediyesi’ne devredildi. Biz yönetime girdikten sonra öncelikle sayın kaymakamımız ile şunu planladık. Yatırımcı gelmeden önce OSB’nin alt yapısının tamamlanmış olması lazım. Onun için belediye olarak iş makinelerimiz ile bu bölgeye girerek alt yapısını tamamlayacağız. Bizim için istihdam son derece önemli. İstihdamı sağlayacak bütün çalışmalar bizim için önceliklidir. Fabrika sahipleri ve yatırımcılar ile görüşüyoruz, mevcut yatırımcılarımız ile görüşüyoruz ve bunların taleplerini aldık. Ayrıca buraya yatırım yapmak isteyen yeni yatırımcılar ile bir ara geliyoruz. Onlarında alt yapı ile ilgili taleplerini aldık. Dolayısıyla biz OSB’nin giriş kapısından başlayarak sonuna kadar OSB’yi elden geçireceğiz. Mevcut alanın tamamını iyileştireceğiz. Bundan sonra yatırımcı geldiğinde yatırım yapabileceği hazır parseli bulacaktır. Bu sayede yatırımın hem önüne açılacak, hem de süreç daha hızlı ilerleyecektir. OSB’deki iş planlamamızı inşallah bir ay içerisinde tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.





