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OSB yoluna giriş cebi yapılıyor

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) araç trafiğini daha güvenli hale getirmek amacıyla karayolları ekiplerince giriş cebi yapımına başlandı.

OSB yoluna giriş cebi yapılıyor

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Durdu Mehmet Çiçek, Elbistan-Nurhak karayolundaki araç trafiğinin artması nedeniyle cep uygulamasının önem arz eden bir durum haline geldiğini söyledi.

Karayolları Elbistan 58. Şube Şefliği ekiplerinin OSB girişindeki çalışmalara başladığının bilgisini veren Çiçek, yaklaşık 300 metrelik bir cep yapılacağını ifade etti.

Çiçek, “Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin giriş- çıkışının bulunduğu yolda taşıt trafiği arttığından dolayı giriş-çıkışta trafik güvenliği açısından tehlike arz etmekteydi. Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin giriş- çıkışının güvenli hale gelmesi için cep yapımına Karayolları Elbistan 58. Şube Şefliği ekiplerince başlandı. Çalışmaların bitirilmesi ile hem OSB’ye giriş-çıkış işlemleri daha güvenli olacak hem de Elbistan-Nurhak karayolundaki trafiğin güvenle akması sağlanacak. Bu çalışmalardan dolayı Karayolları Elbistan 58. Şube Şefi Hüseyin Özdemir ve ekibine teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.


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Vatandaş 5 saat önce

Yolu herhalde bu arkadaş kendi parasıyla yaptırıyor resme bakınca bunu anladım.

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