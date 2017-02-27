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OSB Müteşebbis Heyeti, yatırımları görüştü

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı, Kaymakam Tuncay Akkoyun'un başkanlığında Elbistan Ticaret Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

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OSB Müteşebbis Heyeti, yatırımları görüştü
 Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı, Kaymakam Tuncay Akkoyun'un başkanlığında Elbistan Ticaret Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti ve iş adamlarının katıldığı toplantıda Elbistan’daki yatırımların geleceği ve yatırımların önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik atılması gereken adımlar, 2016 Yılı Faaliyet ve Denetim Raporlarının değerlendirilmesi gibi birçok başlık görüşüldü. Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki parsel tahsislerinin de görüşüldüğü toplantıda yatırımların geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunularak yatırımların önünde oluşabilecek engellerin kaldırılması için atılması gereken adımlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Elbistan Organize ve Sanayii Bölgesi Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlarının onaylanmasının ardından Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, oturuma katılanlara teşekkür edip toplantıyı sonlandırdı.
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