OSB müteşebbis heyeti toplandı

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti ve iş adamlarının katıldığı toplantıda, 2019 yılı faaliyet ve denetim raporları ve 2020 yılının değerlendirilmesi ve yapılması planlanan hususlar ve diğer konu başlıkları görüşüldü.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesindeki parsel tahsislerinin de görüşüldüğü toplantıda yatırımların geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunularak yatırımların önünde oluşabilecek engellerin kaldırılması için atılması gereken adımlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Elbistan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, “OSB’mizde geçtiğimiz yıl yakaladığımız ivmeyi, bu yıl daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. OSB’mizin geleceği adına oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Oturuma katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.