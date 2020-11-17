OSB müteşebbis heyet toplantısı yapıldı

Toplantı sonrası değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, OSB’yi kısıtlı imkanlarla geliştirmeye ve büyütmeye çalıştıklarını söyledi.

OSB’de üretime dayalı tesislere destek noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Kaymakam Demir, “İlçemizde Covid-19 tedbirlerinin gölgesinde kısıtlı imkanlar ile geliştirilmeye/büyütülmeye çalışılan Organize Sanayi Bölgesi toplantıları hız kesmeden ve ara verilmeden üretime dayalı tesislere destek kapsamında devam etmektedir. Bu kapsamda durum değerlendirmesi, çalışma raporları eksiklikler ve diğer hususların görüşüldüğü toplantımızın hayırlara vesile olsun” dedi.