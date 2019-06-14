Ortopedi ve dahiliye uzmanları göreve başladı

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akif Türk, kurumun uzman hekim kadrosunu yeni atamalarla güçlendirdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın 86. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi’ne 3 uzman hekim ataması yaptığını belirten Başhekim Türk, “Hastanemize 86. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında atanan Dahiliye Uzmanı Mehmet Hanifi Kandemir ve Ortopedi Uzmanı Ali Canbey atanmış olup, hastanemize başvuran hastalarımıza hizmet vermektedirler. Yine aynı kura ile atanan Cildiye Uzmanı Göknur Bilen ise ücretsiz izninin bittikten sonra Ağustos ayında görevine başlayarak, hastalarımıza hizmet verecektir” dedi.







