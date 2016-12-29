“Orta yol bulmaya çalışıyoruz”

Elbistan’a bağlı Çatova, Küçükyapalak, Eldelek ve Büyükyapalak Mahalleleri sınırları içerisindeki ruhsat sahasında 500 MW güce sahip termik santral kurmayı planlayan Anadolu Enerji A.Ş., yatırım sürecine ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Anadolu Enerji A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada, projenin öncelikli ve stratejik yatırımlar kategorisinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Devam eden ÇED sürecinde DSİ’nin sulama alanında kalan bölgeler için ruhsat çakışması yaşandığının belirtildiği açıklamada, son sözün Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MİGEM) ait olduğu teyit edilerek, “MİGEM’in vereceği kararın, ülkemizin yararına olacağına inancımız tamdır” ifadesi kullanıldı.

Merkezi İzmir’de bulunan Anadolu Enerji A.Ş.’nin Elbistan’a kurmayı planladığı 500 MW kurulu güce sahip olacak termik santralin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanması için Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün vereceği karar bekleniyor.

Alembey, Çatova, Akören, Eldelek, Küçükyapalak ve Büyükyapalak Mahallelerindeki büyük çoğunluğu şahıs ve hazine arazilerinin yer aldığı alandan kömür çıkarmak isteyen Anadolu Enerji A.Ş. ile adı geçen bölgelerde Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü’nün Adatepe Barajı Sulaması için aldığı ruhsatlar çakıştı. DSİ, söz konusu bölgeler için sulama sahası sınırlarını belirleyen ruhsatı ve ÇED raporunu, ilgili firmadan daha önce aldığı belirtilirken ruhsat çakışmasını çözecek formül arayışı sürüyor. Bu konuda da nihai kararı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) verecek.

Termik santralin ÇED sürecine ilişkin olarak gazetemizde yayınlanan haber üzerine bir açıklama yapan Anadolu Enerji A.Ş., en önemli yer altı zenginliklerimizden olan kömürün sanayide kullanılmasını sağlayacak projelerin ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sunacağına işaret etti. Açıklamada, şöyle denildi:

“Ülkemizde doğal enerji kaynaklarımızın başında yer alan kömür, uzun yıllar boyunca endüstrinin, dolayısı ile kalkınmanın ve uygarlığın ilerlemesinde önemli etkiler yapmıştır. 21. yüzyılın başlarında enerji temini ve kullanımı milletlerin en önde gelen konularıdır. Kömür, sanayinin en önemli girdilerinden biri olması nedeniyle, en önde gelen enerji kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Uzun yıllar Türkiye'nin enerji ihtiyacına cevap vermiş bu doğal yeraltı zenginliğimize gerçek değerini vermek ve ev yakıtı yerine sanayide de kullanılmasını artıracak projeler geliştirmek gerekmektedir. Ülkemizin büyük ölçüde sanayi yatırımları yapabilmesi için enerji politikasının; mevcut tüketim talebinin karşılanmasının yanı sıra, yeni yatırımlar için de gerekli enerji altyapısının sağlanması bir zarurettir.”

ÇED sürecinde orta yol bulmaya çalışıldığının vurgulandığı açıklamada, “Yatırımımız,19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararda değişiklik yapan, 28 Şubat 2013 tarih ve 28573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, teşvik kapsamında 6. bölgede yer almaktadır. Kararın 17. maddesi gereğince; öncelikli yatırımdır ve 8. maddesi gereğince ise yerli kaynakların kullanılması nedeniyle stratejik yatırımlar kapsamına alınmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın almakta olduğu ülkemizin orta-uzun vadeli enerji stratejiler kapsamında kömür madenciliğinin enerji üretiminde yer almasının yanı sıra, enerjide başta petrol ve doğalgaz gibi dışa bağımlılığı azaltmak ve ülkemizin ekonomik anlamda kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlamada başta ülkemizin kömür rezervleri olmakla birlikte tüm yeraltı kaynaklarımız bugün itibariyle çok büyük rol oynamaktadır.