Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kaynarca’ya koruma bandı
Kaynarca’ya koruma bandı
Kaymakam Demir, spor salonunda incelemelerde bulundu
Kaymakam Demir, spor salonunda incelemelerde...
Risk rengi ‘kırmızı’ olan Kahramanmaraş’ta yasaklar 2 güne çıkacak
Risk rengi ‘kırmızı’ olan Kahramanmaraş’ta...
6 uzman hekimlik münhal kadronun 1’i doldu
6 uzman hekimlik münhal kadronun...
Başkan Bulut: “Çiftçinin yüzünü güldürecek bir yapılandırma istiyoruz”
Başkan Bulut: “Çiftçinin yüzünü güldürecek...
banner191
banner162

Orta Çağ’a ait sikke ve tarihi eserleri satmaya götürürken yakalandı

Afşin ilçesinde Orta Çağ’a ait olduğu değerlendirilen 30 adet sikke ile 10 adet tarihi objeyi satmak isteyen şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Orta Çağ’a ait sikke ve tarihi eserleri satmaya götürürken yakalandı
banner167

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde; İ.E.B. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığı istihbaratına ulaştı. Jandarma ekipleri, şahsın kullandığı otomobili, Afşin ilçesine bağlı Erçene Mahallesi’nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 adet sikke ve 10 adet de tarihi obje ele geçirildi.

Tarihi eser ve sikkelere müzeye teslim edilmek üzere el konulurken şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Orta Çağa Ait Sikke Ve Tarihi Eserleri Satmaya Götürürken Yakalandı