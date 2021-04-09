Örnek çiftçiye teşekkür belgesi

İlçeye bağlı Karahüyük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Bünyamin Beştepe, kendisine ait tarlada traktörle çalışırken bulduğu ve bir yüzünde Selçukluların sembolü olan, at üstünde ok ve yay tutan asker tasviri; diğer yüzünde de dönemin halifesiyle ilgili hutbeye atıf yapan yazılar bulunan gümüş sikke ve sadaka taşı olduğu tahmin edilen delikli taşı, Elbistan Şehir Müzesi’ne bağışlamıştı.

Beştepe’nin bu duyarlılığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından karşılıksız bırakılmadı. Kültü Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Elbistan Şehir Müzesi’ne yaptığı bu bağış ve katkıdan dolayı Beştepe’ye teşekkür belgesi hazırladı. Müdürlüğün gönderdiği teşekkür belgesi ve Beştepe adına çıkartılan müzekart, Elbistan Şehir Müzesi Müdür Vekili Safinaz Acıpayam tarafından duyarlı çiftçiye takdim edildi.

Acıpayam, Beştepe’yi bu örnek davranışından dolayı kutlayarak bu tür durumlarda kendileri ile irtibat kurmasını istedi.

Tarihi değeri olan eşyaları herhangi bir ücret talep etmeden Elbistan Şehir Müzesi’ne bağışlayan Bünyamin Beştepe, “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği bu belge benim için özel bir anı olacak. İlçemizde bulunan Şehir Müzesi’ne ve katkıda bulunmak istedim. Sağ olsun onlar da teşekkür belgesi ve müzekart göndermişler. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.