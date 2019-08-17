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Orman yangınları ile mücadele toplantısı

Kahramanmaraş genelinde son zamanlarda artış gösteren orman yangınlarının önlenmesi ve risklerin en aza indirilmesi amacıyla Vali Vahdettin Özkan Başkanlığı’nda orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı.

Orman yangınları ile mücadele toplantısı
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Vali Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen Kahramanmaraş Orman Yangınları ile Mücadele toplantısında, orman yangınlarının önlenmesi ve risklerin en aza indirilmesi için yapılması gereken ortak çalışmalar değerlendirildi.  Kahramanmaraş genelinin orman varlığı, kurumun personel durumu, orman yangınları, yangın önleme faaliyetleri ve yangın tatbikatları ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sunum yapıldı.

 Gelecek nesillere daha güzel bir doğa bırakmak için orman varlıklarımızın korunmasına önem verilmesi gerektiğini söyleyen Vali Özkan, orman yangınların önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili kurum ve kuruluş amirlerine talimatlar verdi.


Yerel Manşetler
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MEHMET TÜRK 5 gün önce

YILLARCA ORMAN SAHASI GENİŞ OLAN VE YÜKSEK YANGIN RİSKLİ BÖLGEDE BULUNDUM.
MUHTEMELEN SİZ BU TOPLANTIYI YAPARKEN; YANGINA MÜDAHALEDE ÇARESİZ KALINIP BİR ANIZ YANGINININ DAHİ DOĞAYI BU KADAR TAHRİP ETTİĞİNİ GÖRMEDİM. LÜTFEN DOĞAYA GEREKEN SAYGIYI GÖSTERİN.

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