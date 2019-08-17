Orman yangınları ile mücadele toplantısı

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen Kahramanmaraş Orman Yangınları ile Mücadele toplantısında, orman yangınlarının önlenmesi ve risklerin en aza indirilmesi için yapılması gereken ortak çalışmalar değerlendirildi. Kahramanmaraş genelinin orman varlığı, kurumun personel durumu, orman yangınları, yangın önleme faaliyetleri ve yangın tatbikatları ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sunum yapıldı.

Gelecek nesillere daha güzel bir doğa bırakmak için orman varlıklarımızın korunmasına önem verilmesi gerektiğini söyleyen Vali Özkan, orman yangınların önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili kurum ve kuruluş amirlerine talimatlar verdi.