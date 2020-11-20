Orman sahasına alüminyum madeni açılacak

Nurhak ilçesine bağlı Pınarbaşı ilçesi ile Barış Mahalleleri arasında kalan Bağlıca, Kuşluk, Bağırsağın Deresi, Körteşin Yazı mevkiinde tespit edilen demir ve alüminyum rezervinin, özel bir firma tarafından çıkarılması için başlatılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İlçeye bağlı Biçin Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen boksitin çıkarılması amacıyla yeni bir maden ocağı daha açılması planlanıyor.

Özel bir firma tarafından işletilecek ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlayan maden projesi, toplam 1844 hektar alanı kapsayacak. Orman sahasında yer alan proje kapsamında söz konusu maden sahasında açık ve kapalı işletme metodu ile toplam yılda 99 bin ton maden üretimi yapılması planlanıyor. Faaliyet alanında açık ve kapalı işletme şeklinde üretim yöntemi uygulanacak. Açık işletmede basamaklar oluşturulacak ve gerekli olduğu durumlarda patlama yöntemi kullanılarak maden üretimi gerçekleştirilecek. Kapalı ocak işletmeciliğinde ise galeri patlatması ile ilerleme sağlanacak. Ocaktan çıkarılan maden doğrudan kamyonlara yüklenerek boyutlandırılmak üzere tesise yollanacak.

Maden ocağının işletilmesi sırasında 10 personelin çalışması planlanıyor. Personellerin mümkün olduğunca civar yerleşim yerlerinden temini sağlanacak. Proje kapsamında maden ocağında yılda 8 ay, ayda 26 gün, günde 8 saat çalışma süresi şeklinde çalışma planı oluşturulacak. Toplam işlenebilir maden miktarı 2 milyon 800 bin ton olan bölgeden yıllık 99 bin ton maden çıkarılacak. İşletme ömrü ise 28 yıl olacak.





