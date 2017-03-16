Orman İşletme Şefliğinde görev yapacaklar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Topum Yararına Program (TYP) kapsamında Elbistan Orman İşletme Şefliğinde 6 ay süreyle istihdam edilecek olan 10 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.

Elbistan’da Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde Orman İşletme Şefliği bünyesinde 6 aylığına istihdam edilmek üzere 10 işçi alımı amacıyla yapılan başvuruların ardından, kura çekimi yapılarak 10 kişinin isimleri belirlendi.

Elbistan Orman İşletme Şefliğinde yapılan kura çekiminin ardından belirlenen 10 isim, fidan dikimi, çapalama, fidanların bakımı gibi işlerde çalıştırılacaklar.

Elbistan'da fidan dikimi ve bakımı işlerinde çalıştırılacak işçiler için Orman İşletme Şefliği ile İŞKUR arasında protokol imzalandı. Elbistan’daki 10 işsize iş umudu anlamına gelen protokol kapsamında çalıştırılacak işçilere asgari ücret ödenecek ve SGK primleri yatırılacak.

İŞKUR Elbistan Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde 2016-2017 dönemi için Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında işçi alımı yapıldı. Ekinözü Belediyesi 20, Nurhak Belediyesi ise 10 işçi alımı yaparken, Afşin Belediyesi’nde ise 50 işçi istihdamı için kura çekildi.

Yapılan kura çekiminin ardından Elbistan Orman İşletme Şefliği’nde görev yapacak 10 kişinin isimleri şunlar:

Kudret Berk, Canel Deveci, Kanber Er, İrfan Polat, Mutlu Marangoz, Meltem Demir, Ayşe Özcan, Meryem Kebeli, İsmail Yaşar ve Bekir Aktaş.



