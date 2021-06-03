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Orhan Güven

Orhan Güven
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Fatimet ve Ulubey oğlu, Erdem Güven, Enes Güven, Şule Kutoğlu kardeşlerin babaları, Remzi, merhum İsmail, Fevzi, Ahmet, Mehmet ve Nilüfer Güven kardeşlerin kardeşi Ömer Kutoğlu’nun kayın pederi merhum Bekir Karcıoğlu’nun damadı Orhan Güven vefat etmiştir.

Cenazesi 3 Haziran Perşembe günü öğle namazından sonra Ulu Camii’nde kılınıp Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 541 936 35 49 oğlu Erdem Güven,

0 546 674 14 62 damadı Ömer Kutoğlu.

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Orhan Güven
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Ali Akarsu Istanbul 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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