Orhan Baştürk, MHP ilçe başkanlığı için aday oldu

Daha önce dönemlerde MHP Elbistan İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Orhan Baştürk, adaylığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; milliyetçi ve ülkücü harekete daima bağlı kaldığını, yolundan asla sapmadığını ifade etti.

Baştürk, şu ifadelere yer verdi:

“Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in yolunda, Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin Liderliğinde davamıza ilk günkü heyecanla sadık ve bağlıyım. Dava arkadaşlarımın destek ve teveccühleri ile 29 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek olan MHP Elbistan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinde adaylığımı kamuoyu ile paylaşıyorum. Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş’in açtığı yolda, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin liderliğine, milliyetçi ve ülkücü harekete sonuna kadar sadakatle bağlıyım. Yapılacak olan kongremizin Elbistan’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu ülkücüyüm diyene.”