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Orhan Baştürk, MHP ilçe başkanlığı için aday oldu

Koop İş Sendikası Elbistan Temsilcisi Orhan Baştürk, 29 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan MHP Elbistan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Orhan Baştürk, MHP ilçe başkanlığı için aday oldu
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Daha önce dönemlerde MHP Elbistan İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Orhan Baştürk, adaylığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; milliyetçi ve ülkücü harekete daima bağlı kaldığını, yolundan asla sapmadığını ifade etti.

Baştürk, şu ifadelere yer verdi:

“Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in yolunda, Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin Liderliğinde davamıza ilk günkü heyecanla sadık ve bağlıyım. Dava arkadaşlarımın destek ve teveccühleri ile 29 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek olan MHP Elbistan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinde adaylığımı kamuoyu ile paylaşıyorum. Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş’in açtığı yolda, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin liderliğine, milliyetçi ve ülkücü harekete sonuna kadar sadakatle bağlıyım. Yapılacak olan kongremizin Elbistan’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu ülkücüyüm diyene.”


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MHP Ilçe Başkanlığı Için Aday OlduOrhan Baştürk
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MHP'li 3 gün önce

Orhanim boşa uğraşma mhp denen bişey kalmadı

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Mehmet 3 gün önce

Hani Üzeyir Bostan tek adaydı inşAllah Üzeyir kazanır

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Zekeriyatürk 3 gün önce

Hayırlı olsun çok adaylı kongre zenginliği mizi gösterir daha fazla aday bekliyorum birilerinin ısmarlamasıyla olmamalı

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Veysi Yıldız 3 gün önce

Allah hayırlı etsin inşAllah

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Gerçek ÜLKÜCÜ 3 gün önce

Orhan abiyi uzun yıllardır tanırım, ülkücülük yolundan bir adım şaşmayıp her zaman çizgisinde devam eden gerçek bir ülkücüdür... elbistan mhp damarını yeniden canlandıracağını düşünüyorum.. hayırlısı olur inşAllah..!

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ERTUGRUL SOLAK 3 gün önce

Orhan bey liderin emrindesin herdaim o koltugun hakkını vereceginden zerre şüpem yok yolun açık olsun başarılar

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tuğcu 3 gün önce

helal be gardaşıma

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Mustafa 3 gün önce

Hayırlı uğurlu olsun.Elbistan için vargücü ile çalışacak birisi Orhan bey

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