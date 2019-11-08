Organ bağışı standı açtılar

Organ bağışı standını ziyaret eden Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, bir insanın, organa ihtiyaç duyma ihtimalinin organ bağışı yapma ihtimalinden daha yüksek olduğunu söyledi.

Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak, organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün artış göstermesine rağmen organ bağış oranlarının daha düşük seviyede kaldığını belirten Prof. Dr. Yasım, “Ancak organ bağışı oranları düşük bir seviyede seyretmekte ve buna bağlı olarak tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan hastalarımız, sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybedebilmektedirler. Bu durum işgücünde ağır kayıplara yol açabildiği gibi ülke ekonomisi üzerinde de ağır bir yük oluşturabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı, organ yetmezliği yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışı oranları ve organ nakli sayılarının arttırılması Bakanlığımızın ana hedefleri arasındadır” dedi.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere, her yıl 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası olarak kutlanmaktadır. Organ yetmezliği sorunu yaşayan hastalarımız için büyük bir umut ışığı olan organ bağışı haftasını hastane olarak etkin ve verimli bir biçimde kutlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Amacımız organ bağışı hususunda vatandaşlarımızın ve sağlık personelinin farkındalığını arttırmak, gençlerimizde bilinç oluşturmak ve dolayısıyla bu konuya yeni bir bakış açısı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda okullarda sunumlar yaparak vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışmaktayız. Yapmış olduğumuz eğitimlerde vatandaşlarımızın organ bağışı hakkında merak ettiklerini cevaplıyor eğer bağışta bulunmak isterlerse bağışlarını kabul ediyoruz. Son olarak unutulmamalı ki organa ihtiyaç duyma ihtimaliniz organ bağışı yapma ihtimalinizden daha yüksektir.”



