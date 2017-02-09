Org satışıyla 13 kişiyi dolandırdı, 45,5 yıl ceza aldı

İnternet üzerinden ürün satışı yapılan tanınmış bir siteye koyduğu ‘org’ ilanıyla Türkiye’nin birçok ilindeki vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 1 kişi, toplam 45,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Otomobil ve emlak başta olmak üzere hemen hemen her şeyin internet üzerinden satıldığı tanınmış bir e-ticaret sitesi üzerinden yapıldığı iddia edilen dolandırıcılık olayının şüphelisi S.G.’nin, nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, S.G.’ye hakkında açılan 13 ayrı nitelikli dolandırıcılık davasından toplam 45,5 yıl hapis cezasına hükmetti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre S.G., başka bir isim vererek söz konusu internet sitesinde bir hesap açtı. Açtığı hesaba da yine internet üzerinden bulduğu bir org fotoğrafı bırakarak, söz konusu müzik aletini, değerinin çok altında bir fiyatla satışa sundu. Sahte isimle yayınladığı ilana kendi telefon numarasını yazan S.G., piyasa değerinin altındaki orgu almak için ilan sahibiyle iletişime geçenlerden Elbistan’daki bir banka ve PTT’de açılmış hesap numarasına para yatırmalarını istedi. Vatandaşlar da kendilerine verilen hesaplara parayı yatırdı ancak aradan günler geçmesine rağmen satın aldıkları org bir türlü teslim edilmedi. İlk etapta birkaç kişiyi bu şekilde ağına düşüren S.G., daha sonralarında orgun fiyatını daha da aşağı çekerek onlarca vatandaşı dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşlar, soluğu mahkemede aldı. Birçok ilde hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılan S.G., Elbistan’da polis tarafından yakalandı. Polisin, gerçek kimliğini gizlese de alıcılarla iletişim kurmak için gerçek telefon numarasını veren S.G.’ye ulaşması uzun sürmedi. S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Banka ATM’leri ve PTT şubelerinden para çekmesi de güvenlik kameralarınca tespit edilen S.G. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde tek dosya üzerinden dava açıldı. Yargılama sürecinin başlamasıyla birlikte Ordu, Samsun, Uşak, Edirne, Bursa gibi birçok ilden de S.G. hakkında açılan dosyalar birleştirildi. 13 ayrı dosyadan nitelikli dolandırıcılık suçuyla yargılanan S.G.’nin cezası, davanın karar duruşmasında belli oldu. S.G., her bir dosya için 3,5 yıl olmak üzere toplam 45,5 yıl hapis cezası aldı. S.G., cezasını çekmek üzere Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.