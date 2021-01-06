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Ördek avlarken ekipleri görünce tüfeğini atıp kaçtı

Elbistan’da yasadışı olarak ördek avlayan şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerini görünce tüfeğini atarak motosikletle kaçtı.

Ördek avlarken ekipleri görünce tüfeğini atıp kaçtı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini 7/24 esasına göre devam ettiriyor. Dağlık alanlarda keklik ve tavşan başta olmak üzere yasadışı olarak avlanan şahıslara göz açtırmayan ekipler, sulak alanlarda da ördek avına geçit vermiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Izgın Mahallesi’nin Karasu bölgesinde av denetimi ve kontrolünde bulundu. Denetimler esnasında elinde tüfekle ördek avlamaya çıkan bir şahıs, ekipleri karşısında gördü. Ekiplerin kendisini yakalayacaklarını düşünen şahıs, tüfeğini atarak avlanmaya geldiği motosikletle bölgeden uzaklaştı.

Şahsın olay yerinde atarak kaçtığı tüfeğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği görevlilerince el konuldu.


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