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Ördek avı için kullanılan gümeler imha edildi

Elbistan’da sulak alanda ördek avı için yasadışı olarak kullanılan gümeler, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Elbistan ve Göksun Şefliği ekipleri tarafından imha edildi.

Ördek avı için kullanılan gümeler imha edildi
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Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Elbistan ve Göksun Şefliği ekipleri, kaçak av ve avcılara yönelik olarak denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Av koruma ekipleri, Elbistan’da kaçak olarak ördek avının yapıldığı Hasankendi ve Karaelbistan Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çilingir Çayırı olarak adlandırılan sulak alanda yasadışı ördek avının engellenmesi için harekete geçti. Sulak alanda denetimlerde bulunan ekipler, tespit ettikleri gümeleri kullanılmaz hale getirdi. Ağaç dalları, naylon ve çeşitli malzemeler kullanılarak ev konforunda imal edilen gümeler, imha edildi.

 Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avlanma ile ilgili denetimlerinin artarak süreceği bildirildi.  


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