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Onikişubat Belediyesi, E-İhalede sayılı kurumlar arasında

Kurulduğu günden beri ihalelerini EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden gerçekleştiren Onikişubat Belediyesi, E-İhalede sayılı kurumlar arasında yer alıyor.

Onikişubat Belediyesi, E-İhalede sayılı kurumlar arasında
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 Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Kamu İhale Kurumu’nun tarafımıza gönderdiği metinde “idarenizin uygulamayı en çok kullanan kurum ve kuruluşlar arasında yer aldığı görülmüştür” ifadesi ile Belediyemiz ihalelerinin en şeffaf şekliyle tüm kamuoyu nezdinde gerçekleştiği belgelenmiştir.

Belediyemizin Kamu İhale Kurumu’nun yayınladığı elektronik ihale sistemi kullananlar listesinde 9 Büyükşehir Belediyesi, 4 İl Belediyesi ve 4 İlçe Belediyesi’nden biri olarak yer alması bizleri memnun etmiştir.”

Onikişubat Belediyesi, yakın zamanda, Kahramanmaraş hizmet binaları içerisinde ‘Erişilebilirlik Belgesi’ni de ilk alan Belediye olmuştu. Onikişubat Belediyesi yenilikçi ve modern belediyecilik anlayışıyla gündemi yakından takip etmeye devam ediyor.

 


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