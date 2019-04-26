‘Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın’ projesinde eğitimler devam ediyor

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Elbistan’da sürücü ve yayalara bilgilendirici seminerler verildi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, okulların çevresindeki yaya ve okul geçitlerinde öğrencilere kampanya hakkında uygulamalı olarak bilgiler verdi. İlçe genelinde bulunan birçok okuldaki bu çalışma kapsamında öğrencilere, trafik kültürünü, bilincini oluşturmak amacıyla da eğitim verildi. Yayalar kadar sürücülerin de uyması gereken kuralları anlatmak için de servis, halk otobüsü ve ticari taksi şoförlerine yönelik de eğitim seminerleri düzenleyen trafik polisleri, ışıksız kavşak ve yaya geçitlerinde, yayaların geçiş önceliği hakkında bilgiler verdi. ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ projesi kapsamında sürücülerin de mutlaka bu kurala uymaları gerektiğinin altı çizildi. Eğitim sonunda sürücülere, proje hakkında hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin, kampanya çerçevesindeki eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de farklı etkinliklerle devam edeceği kaydedildi.



















