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‘Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın’ projesinde eğitimler devam ediyor

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyası kapsamında öğrencilerle servis, halk otobüsü ve ticari taksi şoförlerine yönelik olarak eğitim seminerleri düzenledi.

‘Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın’ projesinde eğitimler devam ediyor

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Elbistan’da sürücü ve yayalara bilgilendirici seminerler verildi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, okulların çevresindeki yaya ve okul geçitlerinde öğrencilere kampanya hakkında uygulamalı olarak bilgiler verdi. İlçe genelinde bulunan birçok okuldaki bu çalışma kapsamında öğrencilere, trafik kültürünü, bilincini oluşturmak amacıyla da eğitim verildi. Yayalar kadar sürücülerin de uyması gereken kuralları anlatmak için de servis, halk otobüsü ve ticari taksi şoförlerine yönelik de eğitim seminerleri düzenleyen trafik polisleri, ışıksız kavşak ve yaya geçitlerinde, yayaların geçiş önceliği hakkında bilgiler verdi. ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ projesi kapsamında sürücülerin de mutlaka bu kurala uymaları gerektiğinin altı çizildi. Eğitim sonunda sürücülere, proje hakkında hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin, kampanya çerçevesindeki eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de farklı etkinliklerle devam edeceği kaydedildi. 









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Kazım 4 hafta önce

100 mt şeritte 4 tane yaya geçiş noktası olamaz! Önce yaya geçitlerini bir düzenleyin. İnsanların kaldırımdan yürüyebilmeleri için kaldırım işgallerini temizleyin. Yaya kaldırımda yer olmadığı için yolda yürüyor!

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Murat 4 hafta önce

Dönel kavşakta yol hakkının kavşak içinde olduğunu da anlatsalar çok iyi olur.

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mehmet 4 hafta önce

Allah aşkına kaldırıma park etmek olurmu ya...kaldırımlar araç parkı içinmi yapılmış..ayıp el haya vel iman görgüsüzlugu bırakın artık yaaaa....

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ekonomi 4 hafta önce

Ekonomik hareketlilik için ne ya da neler yapılabilir ? Esnafın, işçinin, çiftçinin, köylünün, memurun kısaca vatandaşın bu hareketliliğe ihtiyacı var. Doların 3.50 seviyesine inmesi için , kredi faiz oranlarının 14-15 puan aralığına inmesi için neler yapılmalıdır ? Altın fiyatları çok yüksek insanlar düğün yapmakta zorlanıyor. Konut satışları geçen yıla göre düştü. Araba piyasası durgun. İşte Türkiyenin ana gündemi olan ekonomi haberlerine daha çok yer verilmeli.
Bu konularla ilgili haber yapılabilir mi ? Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız

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