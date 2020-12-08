‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın Uygulaması’ yapıldı

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" mottosuyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince yaya geçitlerinde uygulama gerçekleştirildi. Yaya geçitlerinde durmayan sürücülere uyarılarda bulunan trafik polisleri, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldiği yönünde bilgilendirmede bulundular.

Sürücülerden yayalara öncelik tanımalarını isteyen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, bu kurala uymayan sürücülere 598 TL idari para cezası kesileceğini hatırlattılar.











