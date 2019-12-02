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Önce traktöre sonra direğe çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Elbistan’da önce traktöre ardından da MOBESE direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada, dili boğazına kaçan 43 yaşındaki yaralının, durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Önce traktöre sonra direğe çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, Veysel Karani Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Ekinözü ilçesine doğru seyir halinde olan Güngör Kaplan (22) yönetimindeki 46 EH 204 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mustafa Vural’ın kullandığı traktöre dönüş yapmak istediği sırada yandan çarptı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, MOBESE direğine çarptıktan sonra geldiği yöne döndü. Kazada, sürücü Kaplan ile araçta bulunan Hacer İnan (43) ve Nevcivan Kaplan (59) yaralandı. Arka koltukta oturan Hacer İnan’ın dili, çarpmanın etkisi ile boğazına kaçtı. Nefes alamayan İnan’ın boğazına kaçan dili, itfaiye ekipleri ve sağlıkçı olan traktör sürücüsünün müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavilerine burada devam edilen yaralılardan Hacer İnan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 


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