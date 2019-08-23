Önce otomobille çarpıştı sonra motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaza, Hamza Akbaş Caddesi ile Karabağ Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabağ Caddesi’nden Hamza Akbaş Caddesi’ne çıkmak isteyen İ.K. yönetimindeki 27 UT 757 plakalı otomobil, R.C.’nin kullandığı 46 EA 927 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, İ.K.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki tamircinin önünde duran motosiklete çarparak durabildi. Kazada, sürücü İ.K. yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi burada yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.





















