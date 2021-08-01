On binleri buluşturan Elbistan Festivali’nde erken final

Elbistan Belediyesi’nce düzenlenen Elbistan Festivali, Oğuz Aksaç konseri ile tamamlandı. Festivalin Haluk Levent ve Melek Mosso’nun sahne alacağı son konseri ise ertelendi.

Elbistan Belediyesi’nin ‘Sana değer, bize değer, Türkiye’ye değer’ sloganı ile düzenlediği Elbistan Festivali, ülkeyi derinden sarsan orman yangınları nedeniyle 1 gün erken sona erdirildi. Daha önceden 1 Ağustos’ta Haluk Levent ve Melek Mosso’nun katılacağı konserle tamamlanacağı açıklanan Elbistan Festivali, Oğuz Aksaç’ın konseri ile tamamlandı.

Özellikle yurtdışında yaşayan Elbistanlılar, bölge halkı ile çevre il ve ilçelerden gelen on binlerce kişiyi buluşturan Elbistan Festivali’nin, erteleme nedeniyle son konserini Oğuz Aksaç vermiş oldu.

Aksaç’a çiçek takdim etmek ve hoş geldin demek için sahneye çıkan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ülkenin ciğerlerinin yanmasına neden olan orman yangınlarına karşı kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

Orman yangınları sonrasında oluşan toplumsal hassasiyeti göz önünde bulundurduklarını belirten Başkan Gürbüz, “Bu hassasiyet doğrultusunda Haluk Levent ve Melek Mosso konserlerimizi erteledik” dedi.

Elbistan Festivali için hazırladıkları müthiş final programının yapılmayacağını bildiren Başkan Gürbüz, şunları söyledi:

“Müthiş bir final hazırlamıştık. Ama bu finali gerçekleştiremeyeceğiz. Bu etkinliğimizi ertelemek zorundayız. Çünkü ormanlarımız yangın yerine dönüşmüşken ona duyarsız kalmamız mümkün değil. Yarından itibaren alanlarda ve yangın yerlerinde olacağız. Bu bir iptal değil, erteleme. En kısa zamanda Haluk Levent’i de Melek Mosso’yu da aramızda göreceğiz. Umut varsa mutlaka yeşerecek bir ikliminiz de vardır. Yarından itibaren yangınla mücadele edenlerle beraber olacağız. Onların acısını paylaşacağız. Şu aziz milletin çabasına kimse gölge düşürmesin. İnsanları gülümsetmek aziz bir şeydir. Onlara moral vermek, umut vermek. Dünyadaki en büyük katliam insanların umudunu katletmektir. Elbistan, festival noktasında da fidan dikme noktasında da üstüne düşeni yapar.”

Başlattıkları fidan kampanyası çerçevesinde 82 bin fidan bağışı olduğunu ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Ülkemizde doğal bir afet durumu söz konusu. Biz de bundan sonraki süreci yeniden düşünmek zorunda kaldık. Elbistan, 8 ulusal sanatı, 16 yerel sanatçı, sportif ve kültürel etkinlikleri ile fuarları ile bence Türkiye’ye çok güzel bir festival yaşattı. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi de orman yangınları ile mücadelede hükümetimizin ve oradaki vatandaşlarımıza destek olma zamanı. Fidan dikme kampanyası başlatmıştık. Elbistan’dan 82 bin adet fidan desteği vereceğiz. Ağaç dikme mevsimi ile beraber orada olacağız. Fidanları toprakla buluşturacağız. Fidanlarımızı da baharımızı da kimse söndüremez” ifadelerini kullandı.

Festivalin son konuğu ünlü sanatçı Oğuz Aksaç da, yangınlarda evi yanan bir vatandaşa destek olma adına ünlü ‘mor gitarını’ açık artırma ile satışa çıkardı. Mor gitar, açık artırma ile 200 bin liraya alıcı buldu.

Oğuz Aksaç, daha sonra konserine sevilen ezgilerini seslendirerek devam etti. Türkü ve şarkılarla kendisini izlemeye gelenleri coşturan Aksaç, sahne performansı ile de göz doldurdu.