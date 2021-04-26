Ön ayakları kırık olan köpeğe şefkat eli

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde ön iki ayağında da kırık olduğu için yürüyemeyen köpeğe şefkat eli uzandı.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz tarafından tedavisi için Kahramanmaraş’a götürülen köpeğin tüm tedavi giderleri de hayvan sever bir vatandaş tarafından karşılandı.

İğde Mahallesi’nde ön iki ayağı tutmayan bir köpek olduğu bilgisi üzerine hareket geçen İğdeliler Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz, hayvanın tedavisinin yapılması için ilçe merkezine götürdü. Burada veterinerlerce muayene edilen köpeğin ayaklarında kırık olabileceği ancak röntgen cihazı bulunmadığı için de tedavisine başlanamayacağı belirtildi. Yaralı köpeğin 4 bin 500 TL tutan tedavi masraflarının bir hayvan sever vatandaş tarafından karşılanmasıyla birlikte Marangoz, gerekli izinleri alarak Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı. Kahramanmaraş’taki veterinerler köpeğe ilk müdahaleyi yaparken hayvanın gerekli operasyonların ardından eski sağlığına kavuşturulması planlanıyor.

Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) ‘Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de sizlere merhamet etsin’ şeklindeki hadis-i şerifini örnek aldıklarını belirtti.

Yaralı köpeğin durumunu öğrendikten sonra adeta bir merhamet zinciri oluşturduklarını anlatan Marangoz, “Geçmişte hayvanların korunması için vakıflar kuran atalarımızın bizlere bıraktığı en güzel miras budur. Merhamet de bunu gerektirir. Bu köpeğin durumunu öğrenir öğrenmez Elbistan’daki veteriner arkadaşlarımıza götürdük. Ancak röntgen cihazı olmadığı için tedavisine Kahramanmaraş’ta yapılabileceği söylendi. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için gerekli izinler alarak Kahramanmaraş’a götürdüm. Tüm masrafları da bir havan sever hemşerimiz tarafından karşılandı. Yaralı köpek 10 günlük bir tedavi sürecine girdi. İnşallah eski sağlığına kavuşacak.

Köpeğin acı çekmemesi için hiç düşünmeden 4 bin 500 TL’lik masrafı karşılayan hayırsever ablamıza, bizlere yol gösteren ELHAYKODER yöneticisi Şükriye Karagenç’e, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve Muhammet Mustafa Doğru’ya teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



