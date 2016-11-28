Omar Awadallah Kıswani: “Türkler bize manevi güç veriyor”

Kahramanmaraş Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA) tarafından, Mescid-i Aksa imamlarından Omar Awadallah Kıswani’nin katılımıyla Elbistan’da bir program düzenlendi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ulu Camide toplanan cemaate yatsı namazını kıldırdıktan sonra bir konuşma yapan Mescid-i Aksa imamlarından Omar Awadallah Kıswani, “Türkler bizimle oraya gelip namaz kılmakla beraber, düşmanlarımız karşısında bizi güçlendiriyor. Manevi güç veriyor. Türk halkının bizimle beraber olması bize maddi-manevi destek vermesi, bizi düşmanlarımız karşısında güçlendiriyor” dedi.

Programda ilk olarak bir konuşma yapan Kahramanmaraş TÜGVA Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen, Filistin'in, ümmet coğrafyasının kanayan yarası olduğunu söyledi.

Demirdögen, yaptığı konuşmada, “Gençlik çalışmaları içerisinde bulunurken ne zaman ümmet coğrafyasından haber etsek gençlerimize, ümmet coğrafyasının kanayan yarasından birazcık haberdar etsek konu Filistin’e geldiğinde hepsinin yüreklerinin biraz daha sızladığını, hepsinin gözlerinin biraz daha açıldığını, cesaretlerinin biraz daha arttığını görüyoruz” dedi.

Mescidi Aksa imamlarından Omar Awadallah Kıswani de, Türk halkının her zaman kendilerine destek olduğunu ifade ederek, “Bizi dinlemek üzere, bizim sohbetimizde faydalanmak üzere buraya gelen bu nur yüzlü bir cemaatin karşısında konuşmayı rabbim bize nasip eylediği için O’na hamd eder ve ibadet için bu kutsal camide bizi buluşturan rabbime şükürler olsun. Bu camilerde Müslüman kardeşlerimle bir araya geldiğim için herkesi Allah’ın selamıyla selamlar, herkesten Allah razı olsun. Ben burada sizinle buluşmakla beraber kendimi çok mutlu hissettim. Yolculuğumun bütün yorgunluğunu unutmuş bulunmaktayım. Aynı zamanda Mescid-i Aksa’da bizimle beraber orada her Cuma namaz kılıyorlar. Bize destek verdikleri için, bizimle beraber oldukları için, bizim davamızı yükselttikleri için onların hepsine ayrı ayrı teşekkür eder, Allah kendilerinden razı olsun. Bu organizeleri yapan, Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e sefer düzenleyen Türk kardeşlerimizden Allah razı olsun. Onlar bizimle beraber oraya gelip namaz kılmakla beraber, düşmanlarımız karşısında bizi güçlendiriyor. Manevi güç veriyor. Türk halkının bizimle beraber olması, bize maddi-manevi destek vermesi, bizi düşmanlarımız karşısında güçlendiriyor. Onlar böyle yapmakla, yanımızda durmakla bizi daha aşka ve şevke getiriyor. Bizimle beraber Mescid-i Aksa’da bulunan Müslüman Türk kardeşlerimizle inanç bağımız vardır. İnanç bağından dolayı hepimizi tek inanca, tek Allah’a, tek Kur’an’a inanmadan dolayı bizi bir araya getiren Müslüman kardeşliğidir. Mescid-i Aksa’da Resulullah Efendimiz (sav)124 bin peygamberle beraber orada namaz kılmıştır. O kutsal yerde 124 bin peygamberle namaz kılması bizim kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyor, bizi bir araya getiriyor. Mescid-i Aksa’da Resulullah Efendimiz insanları orada namaza teşvik ediyor. Peygamber Efendimizin orada namazı teşvik etmesiyle Müslümanların bir araya gelip birlik beraber olmasını, beraberce güçlenmesini sağlıyor. Mescid-i Aksa’da beraber olup orayı terk etmemelerini, orada Müslümanların sürekli kalmalarını Resulullah Efendimiz tavsiye ediyor ve Müslümanların o kutsal toprakları terk etmemelerini, orada ibadete devam etmelerini, orada Allah’a dua etmelerini bize tavsiye ediyor. Kur’an-ı Kerim’de oranın Mescid-i Aksa’nın etrafı bereketlidir. Bereketli olmasının sebebi orada manevi nurun, orada Müslümanların sürekli orda bulunmasını Peygamber Efendimiz tavsiye etmektedir. Bu bereketlerden birisi de orada mücahitlerin, Müslümanların düşmanlarına karşı gevşemeden, üzülmeden, başları dik mücadele vermesi onların inançlarının güçlü olmasına ve orada şahadete, ölüme giderken düğüne gitmiş gibi, orada korkmadan, çekinmeden mücadele vermesini ve şehitliğe susamış bir neslin orada bulunması en büyük gelirdir” diye konuştu.

Müslümanların zaferi kazanacağını vurgulayan Kıswani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Orada Müslümanlar zaferi yeniden kazanacaktır. Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde üç camiye yolculuk yapılır: Biri Mescid-i Haram’a, bir diğeri Ravzayı Mutahhara ve bir de Kudüs’e yolculuk yapılır. Kabe’de namaz kılmak, Mescid-i Haram’da namaz kılmak 100 bin derece, Ravzayı Mutahhara’da namaz kılmak bin derece, Mescid-i Aksa’da kılmak da 500 derecedir. Mescid-i Aksa’da murabıt olarak yani nöbet tutan kişi dışarda cihat eden kişi gibi sevap alır. Onun için Mescid-i Aksa’da nöbet tutan kişinin ameli defteri kıyamete kadar kapanmaz. Bir kişi salih evlat bırakmışsa, ilim öğretmişse amel defteri kapanmadığı gibi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan kişinin de amel defteri kıyamete kadar kapanmaz. Burada nöbet tutmamız her gün gittikçe güçleniyor, imanlı bir gençlik orada yetişiyor, orada nöbet tutmamız gittikçe İslam düşmanlarını, Yahudileri korku sarmaktadır. Onları tedirgin etmektedir. Oradaki İsrail askerleri ve polisleri bize sürekli baskı yapıyor. Bizi oradan uzaklaştırmak, bizi oradan koparmak için sürekli baskı yapıyorlar. Sürekli bizi tehdit ediyor. Biz orada buna rağmen yılmadan, bıkmadan mücadelemize devam ediyoruz. O baskılara rağmen biz orada beş vakit namaz kılmaya geliyoruz, onlar istese de istemese de, razı olsa da olmasa da biz orada mücadelemize devam ediyoruz. Beş vakit Mescid-i Aksa’da namaz kılmaya devam ediyoruz. Mescid-i Aksa’yı onların elinden kurtarıncaya kadar, özgürlüğüne kavuşturuncaya kadar biz mücadelemizi orada devam etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye’den gelen Müslümanlar bizimle beraber orada 5 vakit namaz kıldığı zaman bu kalbimize su serpiyor. Bizim arkamızda dünya Müslümanlarının olduğunun hissini veriyor. Mescid-i Aksa’yı sürekli ziyaret etmeye gelin çünkü Resulullah Efendimiz orayı ziyaret etmeyi tavsiye etmiştir. Bu tavsiyeye uyup orayı ziyaret edin ki; oradaki Müslüman kardeşlerimizin maneviyatı yükselsin. Yalnız olmadıklarını, kimsesiz olmadıklarını, dünya Müslümanlarının da bu Mescid-i Aksa’ya sahip çıktıklarını bizler de inanalım.”

Programa, Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel ve çok sayıda vatandaş katıldı.



