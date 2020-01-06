Ölüm ve boşanma sayıları arttı, doğum sayısı düştü

Elbistan’da çipli kimlik kartı alanların sayısı da, 2019 yılında verilen 31 bin 247 ile toplam 94 bin 792’ye ulaştı.

Elbistan’da 2019 yılının nüfus istatistikleri belli oldu. Yaklaşık 143 bin kişinin yaşadığı Elbistan’da, İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 1 yılda yaptığı toplam işlem sayısı 94 bin 192 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan istatistiki verilere göre, 2018 yılına oranla doğum oranlarında düşüş yaşandı. Elbistan’da, 2019 yılında 2 bin 364 doğum olayı gerçekleşirken, bu rakam 2018 yılında 2 bin 557 olarak kayıtlara geçmişti. Rakamlardaki diğer dikkat çekici veriler ise ölüm ve boşanma sayıları oldu. Ölüm sayısı, 2018’e göre 180 kişi arttı. Elbistan’da 2019 yılında ölen kişi sayısı 775’e yükseldi. Boşanma sayısında ise, 2018’e oranla yüzde 25’e yakın bir artış yaşandı. 2018 yılında 304 çift boşanırken; 2019 yılında bu sayı 388’e çıktı. Elbistan’da doğum sayısında son 2 yıldır yaşanan düşüş, 2019’da da devam etti. Doğum sayısı, 2018’e göre yüzde 10’a yakın düşerek 2 bin 557’den 2 bin 364’e geriledi. 2017 yılında hayata geçirilen çipli kimlik kartı alan kişi sayısı da 2019’da eklenen 31 bin 247 kişi ile 94 bin 792’ye yükseldi. Nüfusa oranlandığında Elbistan’ın yaklaşık yüzde 70’i, çipli kimliğe geçiş yaptı.

Ehliyet ve pasaport işlemlerini de yapan Elbistan İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden 8 bin 599 kişi ehliyet alırken 3 bin 79 kişiye de pasaport verildi.

Elbistan İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Gören, 2019 yılı istatistiklerine ilişkin olarak bilgi aktardı. Oldukça yoğun bir çalışma yılını geride bıraktıklarını belirten Gören, 15 personel ve 2 de şef kadrosu ile vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

2019 yılında toplam 94 bin 192 işlem yapıldığını kaydeden Gören, “İlçemizde 2019 yılı içerisinde 2 bin 364 doğum kaydı gerçekleşti. 775 kişinin de ölüm kaydı yapıldı. Bin 74 çiftin evlilik işlemleri yapılırken 388 çiftçin de boşanma işlemleri gerçekleştirildi. 31 bin 247 kişiye yeni çipli kimlik kartı verildi. Böylece toplam çipli kimlik kartı alan kişi sayısı 94 bin 792’ye ulaştı. 22 bin 852 kişi de müdürlüğümüzden nüfus kayıt örneği aldı. 12 bin 473 kişiye adres kaydı belgesi verildi. 2019 yılında 8 bin 599 kişiye ehliyet verildi. Müdürlüğümüzden verilen ehliyet sayısı da böylece 15 bin 186 oldu. 2019 yılında 3 bin 79 kişiye pasaport verilirken bu sayı da toplamda 5 bin 270’e ulaştı” dedi.

Gören, tüm personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.