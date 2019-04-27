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Ölüm nedenlerinde solunum sistemi hastalıkları 3.sırada

Kahramanmaraş’ta 2018 yılı içinde meydana gelen 4 bin 687 ölümün en çok nedeni bin 958’le dolaşım sistemi hastalıkları olurken, solunum sistemi hastalıklarından ise 558 kişi yaşamını yitirdi.

Ölüm nedenlerinde solunum sistemi hastalıkları 3.sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2018” sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2018 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 38,4'ünü oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin yüzde 39,7'sini iskemik kalp hastalığı oluşturdu. İskemik kalp hastalığından sonra sırasıyla yüzde 22,4 ile serebro-vasküler hastalık ve yüzde 8,3 ile hipertansif hastalıklar görüldü. Tümörden ölüme en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden oldu. Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2018 yılında 81 bin 129 oldu. Bu ölümlerin yüzde 30,8'i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı. Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2018 yılında dolaşım sistemi hastalıklarının en çok 51 bin 376 kişi ile 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla 23 bin 674 kişi ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

Kahramanmaraş’ta ise 4 bin 687 ölüm meydana geldi. Kahramanmaraş’taki ölüm nedenleri arasında bin 958’i dolaşım sistemi hastalıkları, 766’sı diğer, 741’i iyi huylu ve kötü huylu tümörler, 558’i solunum sistemi hastalıkları, 266’sı dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, 201’i endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar ve 197’si de sinir sistemi ve duyu organları hastalıklar oldu.

 

 

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Elbistanli 3 hafta önce

Her şey takdir-i ilahidendir Tekaya bağlamayın herşeyi on tane teka olsa bile hasta edmez insanı bunu diyenler hükümetimize engel olmaya çalışan güçlerdir tekayiden deyil kirlilik millet kömür yakıyor yakmasın kardeşim doğalgaz bağlatsın herkez kömür yakarsan kirlilik olur bence doğalgaz zorunlu olmalı kömür yakana da ceza uygulamalıdır devletimiz

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