Ölker’in ismi, Azez’deki hastanede yaşatılacak

6 ay önce Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirmesi ile Suriye’nin Azez kentine giden Elbistan Devlet Hastanesi personeli Ömer Faruk Ölker, burada geçirdiği beyin kanaması sonucunda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Ölker’in cenazesi, 25 yıl görev yaptığı Elbistan Devlet Hastanesi’nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedilmişti. Kilis İl Sağlık Müdürlüğü, Ölker’in isminin yaşatılması için harekete geçti. Ölker’in ismi, son görev yeri olan Suriye/Azez Vatan Hastanesi radyoloji bölümüne verildi.

Ölker’in ailesi ve sevenleri, sergilediği vefa örneği için Kilis İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık’a teşekkür etti.