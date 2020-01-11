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Ölker’in ismi, Azez’deki hastanede yaşatılacak

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Elbistan Devlet Hastanesi personeli Ömer Faruk Ölker’in ismi, geçici görevle gittiği Suriye’nin Azez şehrindeki Vatan Hastanesi radyoloji bölümünde yaşatılacak.

Ölker’in ismi, Azez’deki hastanede yaşatılacak

6 ay önce Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirmesi ile Suriye’nin Azez kentine giden Elbistan Devlet Hastanesi personeli Ömer Faruk Ölker, burada geçirdiği beyin kanaması sonucunda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Ölker’in cenazesi, 25 yıl görev yaptığı Elbistan Devlet Hastanesi’nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedilmişti. Kilis İl Sağlık Müdürlüğü, Ölker’in isminin yaşatılması için harekete geçti. Ölker’in ismi, son görev yeri olan Suriye/Azez Vatan Hastanesi radyoloji bölümüne verildi.

Ölker’in ailesi ve sevenleri, sergilediği vefa örneği için Kilis İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık’a teşekkür etti.

 


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Ahmet 3 saat önce

Güzel insan gidişin yüreğimizi yaksa da güzellikler bıraktın arkanda ..Allah bir kulunu severse onu yeryüzündekilere de sevdirirmiş biz inanıyoruz ki Rabbim de seni çok sevdi....Efendimize komşu olasın

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Muharrem Gulbay. 3 saat önce

Merhum ömer faruk kardeşime Allahtan rahmet dilerim kederli ailesi ve sevenlerine Allahım sabırlar versin,toprağın bol mekanın cennet olsun kardeşim Allahım merhametiyle yargılasın amin

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