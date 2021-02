Okuma yazması olmayan Durdu nine, bastonu ile gittiği kursta Kur’an öğrendi

Kur’an kurslarında yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı eğitimini tamamlayamadığı için üzülen Durdu ninenin tek dileği ise pandemi sürecinin bitmesi ve Kur’an öğrenmeye kaldığı yerden devam etmek.

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde yaşayan Durdu Karpınar (79), çocukken imkan bulamadığı için okula gidemedi. Okuma yazma bilmeden 79 yaşına kadar gelen Karpınar, 5 kız 2 de erkek çocuk büyüttü. Kur’an-ı Kerim’i okuma isteği içinde ukde kalan Durdu nine, mahallede Kur’an kursu açıldığını öğrenince hiç düşünmeden kayıt yaptırdı. İlerleyen yaşı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Durdu nine, iki bastondan güç alarak kursa günü gününe gidip geldi. Kurs öğreticisinin de yakından ilgilendiği Karpınar, kısa sürede harfleri öğrenmeyi başardı. Azmi hiç eksilmeyen Durdu Nine, 4 aylık eğitimin sonunda Kur’an-ı Kerim’e geçmeyi başardı. Azmiyle tüm herkese örnek olan Durdu nineye, Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Ancak, araya pandemi süreci girince yüz yüze eğitime ara verildi. Durdu nine de büyük bir heyecan ve azimle başladığı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı.

Öğrendiklerini evinde tekrar ederek kursların tekrar açılacağı günü bekleyen Karpınar, “Küçük yaştayken imkansızlıklardan dolayı okula gidemedim. Ama Kur’an öğrenme isteği de kalbimin bir köşesinde hep vardı. Mahallemize kurs açıldığını duyunca hiç düşünmeden yüce dinimizin ‘oku’ emrini yerine getirmek için her gün kursa gidip geldim. Kursumu hiç aksatmamaya çalıştım. Bacaklarımda rahatsızlık var ama bastonlarımla gittim. Allah’ın izniyle ve hocamızın da desteği ile Kur’an okumaya başladım. Şimdi bu virüsten dolayı kurs kapalı. İnşallah bu illetten kurtuluruz diye dua ediyorum. Tekrar kurs açılınca mutlaka eğitimimi tamamlayacağım. Şimdilik öğrendiğim kadarıyla evde okuyorum” dedi.

Durdu nineyi evinde ziyaret eden İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz da, “Durdu teyzemiz, mahallemize örnek oldu. Tek sıkıntısı pandemiden dolayı kursa gidememek. Allah Durdu teyzemize sağlıklı ve uzun ömürler versin. İnşallah kısa sürede kurs açılır diye el açıp dua ediyor. Kendisi ile gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.