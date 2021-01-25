Okuma yazma öğrenmenin sevincini online kutladılar

Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) İlkokulu 1-G sınıf öğretmeni Vahap Çörekçiler, pandemi sürecinde uzaktan eğitimle okuma yazma öğrenen öğrencileri için online okuma şenliği düzenledi. Etkinlik sırasında Vahap Çörekçiler tarafından hazırlanan ve öğrencilere gönderilen “Ben Okuyorum” belgesi öğretmen adına veliler tarafından çocuklarına verildi. Online okuma şenliğinde öğrencilerin evinde hazırladığı etkinlikler, öğretmenle birlikte canlı yayında paylaşıldı. Okullarından uzakta kalan öğrencilerin, online da olsa okuma yazma öğrenme sevincini paylaşmaları, geride güzel görüntüler bıraktı.

Öğrenciler ve veliler, bu süreçte kendilerine moral veren etkinlikten dolayı Çörekçiler'e teşekkür ettiler.







