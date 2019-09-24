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Okulu boyayıp çevre temizliğini yaptılar

Elbistan’da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan yükümlüler, okulların boya, tadilat ve çevre temizliği gibi işlerini yapmaya devam ediyor.

Okulu boyayıp çevre temizliğini yaptılar
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Denetimli serbestlik tedbiri kapsamında kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasına tabi yükümlüler, okulların boya-badana ve temizlik işlerini üstleniyor. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü okullarda çalıştırılacak denetimli serbestlik yükümlülerini, boyacılık kursuna tabi tutularak sertifika almaları sağladı. Bu kapsamda yaz tatili sürecinde çok sayıda okulun boyası yenilenerek binalar tadilattan geçirildi. Elbistan Belediyesi ile Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol kapsamında da boya ve çevre temizliği yapılacak okullara yenileri eklendi. Denetimli serbestlik yükümlüleri, Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi İlkokulu’nu boyayarak daha güzel bir hale getirdi. Denetimli serbestlik yükümlüleri, aynı zamanda okul bahçesi ve etrafında da çevre temizliği çalışmaları yaptı.

Elbistan cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aslan da, boya, badana ve çevre temizliği çalışmaları tamamlanan okulda incelemelerde bulundu.






Yerel Manşetler
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